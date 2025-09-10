Vía Carlos Paz

Clima en Villa Carlos Paz: sigue el alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento

Se espera que la temperatura máxima sea de 25 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

10 de septiembre de 2025,

La jornada de este martes se presenta mayormente soleada en la ciudad, con temperaturas que oscilaron entre los 17 grados en las primeras horas del día y un máximo cercano a los 25 grados al mediodía.

Hacia la tarde, el registro descenderá de manera progresiva hasta ubicarse en torno a los 20 grados, mientras que por la noche se espera un marcado descenso que llevaría la mínima a 11 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo por vientos, vigente hasta las 18. El fenómeno está asociado a un cambio de circulación hacia el sector sur, con intensidades de entre 35 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alccanzar los 75 kilómetros por hora.

Se recomienda tener precaución por los fuertes vientos y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad, además de asegurar objetos sueltos en balcones y patios para prevenir incidentes.

Pese a las ráfagas, el cielo estará despejado durante toda la jornada, ofreciendo una mañana agradable y soleada.

