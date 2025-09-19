Clima en Villa Carlos Paz: sábado primaveral con tiempo inestable

Villa Carlos Paz vivirá este sábado 20 de septiembre una jornada con características propias de la primavera, aunque con un pronóstico que anticipa condiciones cambiantes a lo largo del día.

El Servicio Meteorológico prevé una temperatura máxima cercana a los 27 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 10 grados.

La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado y ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

No obstante, hacia la tarde se espera un aumento de la nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas, que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche. Los vientos soplarán de moderados a leves, predominando del sector norte y rotando luego al oeste.