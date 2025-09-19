Vía Carlos Paz

Clima en Villa Carlos Paz: sábado primaveral con tiempo inestable

El Servicio Meteorológico prevé una temperatura máxima de27 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 10 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

19 de septiembre de 2025,

Fiesta de la Primavera en Carlos Paz. (La Voz)

Villa Carlos Paz vivirá este sábado 20 de septiembre una jornada con características propias de la primavera, aunque con un pronóstico que anticipa condiciones cambiantes a lo largo del día.

El Servicio Meteorológico prevé una temperatura máxima cercana a los 27 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 10 grados.

La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado y ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

No obstante, hacia la tarde se espera un aumento de la nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas, que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche. Los vientos soplarán de moderados a leves, predominando del sector norte y rotando luego al oeste.

