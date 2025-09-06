Vía Carlos Paz

Clima en Villa Carlos Paz: sábado fresco y soleado

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas bajas y máximas que llegarán a los 15 grados durante la tarde.

Redacción Vïa Carlos Paz

6 de septiembre de 2025,

Clima en Villa Carlos Paz: sábado fresco y soleado
Turismo invernal en Villa Carlos Paz. Los catamaranes en el lago San Roque. (La Voz)

Villa Carlos Paz vivirá este sábado un día con características propias de la primavera incipiente. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará mayormente despejado, con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones en toda la jornada.

Las temperaturas serán frescas en las primeras horas, con una mínima estimada en 2 grados, mientras que hacia la tarde se prevé una máxima que alcanzará los 15 grados.

El viento soplará leve a moderado, con ráfagas de entre 15 y 36 kilómetros por hora, más notorias en horas de la tarde, aunque sin impacto significativo sobre las actividades al aire libre.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS