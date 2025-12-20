Clima en Villa Carlos Paz: sábado con calor y probabilidad de lluvias aisladas

Villa Carlos Paz tendrá este sábado 20 de diciembre un día marcado por el calor, con ambiente inestable y alternancia entre momentos de sol y nubosidad, en el marco de condiciones propias de la temporada estival.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con un inicio de jornada templado y un rápido ascenso de la temperatura. La mínima rondará los 16 grados, mientras que con el correr de las horas el ambiente se volverá cada vez más cálido.

Hacia la tarde, se espera el momento de mayor intensidad térmica, con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, lo que generará una sensación de calor marcada. En ese período no se descarta la aparición de lluvias o tormentas aisladas, de desarrollo puntual y variable.

Por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse de manera gradual, con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de la temperatura, aunque el ambiente continuará siendo cálido.