Clima en Villa Carlos Paz: miércoles con sol y fresco por la noche

Este miércoles 13 de agosto se presenta con cielo mayormente despejado y bruma en las primeras horas del día, mientras que por la tarde se espera un ambiente templado.

La temperatura máxima alcanzará los 16°C, en tanto que la mínima descenderá a 7°C hacia la noche.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada iniciará con 11°C y un cielo parcialmente cubierto por neblinas matinales. Con el correr de las horas, las condiciones se mantendrán estables, con sol a través de nubes altas y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la tarde, el termómetro se ubicará en torno a los 15°C y 16°C, favoreciendo las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas bajarán de forma sostenida hasta llegar a los 7°C.