Clima en Villa Carlos Paz: martes templado con cielo variable y viento del sur

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 30 de septiembre una jornada de tiempo inestable y templado en Villa Carlos Paz, con cielo variable y vientos moderados del sector sur.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados durante la tarde. No se esperan lluvias significativas, aunque no se descartan chaparrones aislados en horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur y sudeste con intensidad moderada, y hacia la noche la temperatura descenderá a valores cercanos a los 16 grados, con cielo parcialmente nublado.

La humedad rondará el 44% y la visibilidad será regular durante parte de la jornada. Para la noche se prevén ráfagas leves, entre 7 y 12 km/h.