Vía Carlos Paz

Clima en Villa Carlos Paz: lunes primaveral con cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional informa que hoy la ciudad disfrutará de un clima estable y templado, con temperaturas que oscilarán entre 13 °C y 23 °C.

Redacción Vïa Carlos Paz

15 de septiembre de 2025,

Anticipan algo de sol para esta mañana y "tormentas aisladas" previstas para la tarde.

Villa Carlos Paz transita este lunes 15 de septiembre un clima propio de los primeros días de primavera. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada fue de 13 °C y se prevé que la máxima alcance los 23 °C en horas de la tarde.

El cielo se presenta parcialmente nublado, con vientos leves del sudeste y humedad moderada, condiciones que se mantendrán durante toda la jornada.

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta rondar los 14 °C, sin cambios significativos en las condiciones del tiempo

