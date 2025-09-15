Clima en Villa Carlos Paz: lunes primaveral con cielo parcialmente nublado

Villa Carlos Paz transita este lunes 15 de septiembre un clima propio de los primeros días de primavera. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada fue de 13 °C y se prevé que la máxima alcance los 23 °C en horas de la tarde.

El cielo se presenta parcialmente nublado, con vientos leves del sudeste y humedad moderada, condiciones que se mantendrán durante toda la jornada.

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta rondar los 14 °C, sin cambios significativos en las condiciones del tiempo