Clima en Villa Carlos Paz: jornada soleada y templada este miércoles

La ciudad atraviesa este miércoles una jornada marcada por el buen tiempo, con cielo despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar de actividades al aire libre.

Según los registros meteorológicos, el Servicio Meteorológico Nacional desde las primeras horas del día se mantuvo un ambiente fresco, aunque con rápido ascenso de temperatura hacia el mediodía.

El valor máximo se espera durante la tarde, cuando el termómetro alcance los 24 grados, alrededor de las 15.

El clima se presenta estable, sin probabilidad de lluvias ni cambios bruscos. A lo largo de la tarde las marcas rondarán entre los 22 y 23 grados, mientras que hacia la noche se prevé un descenso paulatino, con registros cercanos a los 10 grados hacia la medianoche.