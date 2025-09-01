Vía Carlos Paz

Clima en Villa Carlos Paz: frío por la mañana y tarde soleada

La temperatura mínima será de 2 grados, mientras que hacia la tarde se prevé una máxima que rondará los 17 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

1 de septiembre de 2025,

Clima en Villa Carlos Paz: frío por la mañana y tarde soleada
Carlos Paz paisaje soleado.

La ciudad amanecerá este lunes 1 de septiembre con temperaturas muy bajas y cielo parcialmente nublado, aunque con el correr de las horas el sol se impondrá y dará lugar a una jornada más templada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 2 grados, registrada en horas de la madrugada, mientras que hacia la tarde se prevé una máxima que rondará los 17 grados.

Durante la mañana, el cielo presentará intervalos de nubosidad, con vientos leves del sector sudoeste. Con la llegada del mediodía y las primeras horas de la tarde, el clima se tornará más agradable: predominará el sol y la temperatura alcanzará su punto más alto, generando condiciones favorables para actividades al aire libre.

Por la noche, el descenso térmico volverá a sentirse en la ciudad serrana, con registros cercanos a los 7 grados y cielo despejado.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS