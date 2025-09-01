Clima en Villa Carlos Paz: frío por la mañana y tarde soleada

La ciudad amanecerá este lunes 1 de septiembre con temperaturas muy bajas y cielo parcialmente nublado, aunque con el correr de las horas el sol se impondrá y dará lugar a una jornada más templada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 2 grados, registrada en horas de la madrugada, mientras que hacia la tarde se prevé una máxima que rondará los 17 grados.

Durante la mañana, el cielo presentará intervalos de nubosidad, con vientos leves del sector sudoeste. Con la llegada del mediodía y las primeras horas de la tarde, el clima se tornará más agradable: predominará el sol y la temperatura alcanzará su punto más alto, generando condiciones favorables para actividades al aire libre.

Por la noche, el descenso térmico volverá a sentirse en la ciudad serrana, con registros cercanos a los 7 grados y cielo despejado.