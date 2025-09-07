Clima en Villa Carlos PaZ: domingo soleado y fresco

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 7 de septiembre la ciudad serrana amaneció con temperaturas bajas y un cielo mayormente despejado, en el marco de una jornada que se anticipa agradable y sin probabilidades de lluvias.

Según los pronósticos, la temperatura mínima registrada fue de 3 grados, mientras que hacia la tarde se espera una máxima que rondará los 19 grados.

El cielo presentará intervalos de sol y nubes, generando un escenario ideal para actividades al aire libre.