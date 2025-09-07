Vía Carlos Paz

Clima en Villa Carlos PaZ: domingo soleado y fresco

La temperatura mínima registrada fue 3 grados, mientras que hacia la tarde se espera una máxima que rondará los 19 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de septiembre de 2025,

Clima en Villa Carlos PaZ: domingo soleado y fresco
Sol y nubes en Carlos Paz\u002E

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 7 de septiembre la ciudad serrana amaneció con temperaturas bajas y un cielo mayormente despejado, en el marco de una jornada que se anticipa agradable y sin probabilidades de lluvias.

Según los pronósticos, la temperatura mínima registrada fue de 3 grados, mientras que hacia la tarde se espera una máxima que rondará los 19 grados.

El cielo presentará intervalos de sol y nubes, generando un escenario ideal para actividades al aire libre.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS