Clima en Villa Carlos Paz: domingo estable y con temperaturas agradables

Tras una jornada ventosa el sábado, el domingo 14 de septiembre se anuncia con condiciones más estables en la ciudad y sin alertas meteorológicas vigentes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El día se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas cercanas a los 12 grados y una máxima en torno a los 22 grados. No se esperan ráfagas intensas, lo que permitirá disfrutar de un clima templado y sin sobresaltos en la región serrana.

Estas condiciones convierten al domingo en una jornada propicia para actividades al aire libre, paseos y recreación en espacios abiertos, luego de un sábado marcado por fuertes vientos.

De esta manera, el cierre del fin de semana ofrecerá un clima más tranquilo y agradable en Villa Carlos Paz, con temperaturas moderadas y un cielo con intervalos de sol y nubes.