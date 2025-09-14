Vía Carlos Paz

Clima en Villa Carlos Paz: domingo estable y con temperaturas agradables

El día se presentará con cielo parcialmente nublado, mínimas de 12 grados y una máxima de 22 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

14 de septiembre de 2025,

Tras una jornada ventosa el sábado, el domingo 14 de septiembre se anuncia con condiciones más estables en la ciudad y sin alertas meteorológicas vigentes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El día se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas cercanas a los 12 grados y una máxima en torno a los 22 grados. No se esperan ráfagas intensas, lo que permitirá disfrutar de un clima templado y sin sobresaltos en la región serrana.

Estas condiciones convierten al domingo en una jornada propicia para actividades al aire libre, paseos y recreación en espacios abiertos, luego de un sábado marcado por fuertes vientos.

De esta manera, el cierre del fin de semana ofrecerá un clima más tranquilo y agradable en Villa Carlos Paz, con temperaturas moderadas y un cielo con intervalos de sol y nubes.

