Clima en Villa Carlos Paz: cielo despejado y temperaturas en ascenso

El SMN prevé una mínima de 6 °C y una máxima cercana a los 20 °C. El cielo se mantendrá despejado y los vientos serán leves.

Redacción Vïa Carlos Paz

25 de agosto de 2025,

Sol a pleno en Villa Carlos Paz\u002E (Foto: VíaCarlosPaz)\u002E

Villa Carlos Paz inicia la semana con cielo despejado y sin chances de lluvias. Tras un amanecer frío, con una mínima de 6 °C, el tiempo irá mejorando y la tarde ofrecerá condiciones agradables y templadas. De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima que oscilará entre 19 °C y 21 °C.

Los vientos se presentarán leves, primero del sudoeste, rotando al sur por la tarde y al noroeste hacia la noche. La humedad relativa rondará el 47 % y la visibilidad se mantendrá óptima durante toda la jornada.

