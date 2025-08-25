Clima en Villa Carlos Paz: cielo despejado y temperaturas en ascenso

Villa Carlos Paz inicia la semana con cielo despejado y sin chances de lluvias. Tras un amanecer frío, con una mínima de 6 °C, el tiempo irá mejorando y la tarde ofrecerá condiciones agradables y templadas. De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima que oscilará entre 19 °C y 21 °C.
Los vientos se presentarán leves, primero del sudoeste, rotando al sur por la tarde y al noroeste hacia la noche. La humedad relativa rondará el 47 % y la visibilidad se mantendrá óptima durante toda la jornada.