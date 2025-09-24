Clima en Villa Carlos Paz: cielo despejado y máxima de 21 °C

El clima se presentará estable y primaveral en Villa Carlos Paz, con cielo despejado, ausencia de lluvias y temperaturas agradables durante toda la jornada.

La temperatura comenzó con una mínima fresca de 3 °C en las primeras horas de la mañana y se espera que ascienda progresivamente hasta alcanzar una máxima cercana a los 21 °C por la tarde, segun datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos soplarán suaves a moderados desde el sector norte, mientras que por la noche se prevé un descenso térmico que ubicará los valores en torno a los 14 °C, manteniendo el cielo mayormente despejado.