Clausuran geriátrico clandestino en Villa Carlos Paz

Un geriátrico clandestino que operaba en Villa Carlos Paz fue clausurado este miércoles tras un allanamiento motivado por denuncias de ex empleados y familiares de los residentes, quienes aseguraron que los adultos mayores eran golpeados y sometidos a maltratos.

El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en Lisandro de la Torre y Monteagudo, donde se constató que el establecimiento no contaba con habilitación. Durante el operativo se secuestró documentación del lugar y se puso bajo resguardo a nueve adultos mayores, dos de ellos con lesiones visibles.

Allanaron y clausuraron un geriátrico clandestino en Villa Carlos Paz

La investigación se inició a partir de denuncias de ex empleados, quienes alertaron sobre las condiciones en las que se encontraban los pacientes y señalaron que la encargada les adeudaba salarios pendientes.

Cabe recordar que el control y habilitación de este tipo de establecimientos corresponde a Rugepresa, el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, encargado de acreditar y supervisar geriátricos, clínicas y centros médicos para garantizar que cumplan con las normativas y requisitos legales.