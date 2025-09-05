Vía Carlos Paz

Clase abierta de batería en la costanera de Carlos Paz

La actividad, con entrada libre y gratuita, se realizará a la altura del Skatepark y estará coordinada por el Centro de Educación Musical.

Redacción Vïa Carlos Paz

5 de septiembre de 2025,

Clase abierta de batería en la costanera de Carlos Paz
Clase abierta de bateria en la costanera de Carlos Paz

Este sábado 6 de septiembre, la costanera de Villa Carlos Paz será escenario de una propuesta diferente: una clase abierta de batería denominada “Conociendo la batería de 0 a 100”.

Clase abierta de bateria en la costanera de Carlos Paz
Clase abierta de bateria en la costanera de Carlos Paz

La jornada, organizada por el Centro de Educación Musical, busca acercar a vecinos y turistas al mundo de este instrumento. Los asistentes podrán aprender desde el armado y la afinación, hasta los ritmos de canciones populares, en un espacio pensado para todo público.

Clase abierta de bateria en la costanera de Carlos Paz
Clase abierta de bateria en la costanera de Carlos Paz

La convocatoria es con entrada libre y gratuita, y tendrá lugar a la altura del Skatepark, sobre la costanera del lago San Roque.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS