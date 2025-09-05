Clase abierta de batería en la costanera de Carlos Paz

Este sábado 6 de septiembre, la costanera de Villa Carlos Paz será escenario de una propuesta diferente: una clase abierta de batería denominada “Conociendo la batería de 0 a 100”.

Clase abierta de bateria en la costanera de Carlos Paz

La jornada, organizada por el Centro de Educación Musical, busca acercar a vecinos y turistas al mundo de este instrumento. Los asistentes podrán aprender desde el armado y la afinación, hasta los ritmos de canciones populares, en un espacio pensado para todo público.

La convocatoria es con entrada libre y gratuita, y tendrá lugar a la altura del Skatepark, sobre la costanera del lago San Roque.