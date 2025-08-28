Cielos despejados y máxima de 22°C en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz vive este jueves una jornada a pleno sol y con condiciones meteorológicas muy favorables. El día comenzó con una mañana fresca, en la que la temperatura mínima se ubicó en torno a los 5°C, pero el termómetro asciende rápidamente a medida que avanza la jornada.

Durante la tarde, la ciudad alcanzará su punto más agradable, con una máxima cercana a los 22°C y vientos moderados del sector norte. La humedad se mantendrá baja y no se registran probabilidades de lluvias.

Hacia la noche, el cielo continuará despejado y el ambiente se volverá más fresco, con marcas que rondan los 17°C.