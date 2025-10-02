Vía Carlos Paz

Cielo parcialmente nublado y máxima de 25 grados en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un jueves primaveral sin lluvias, con temperaturas agradables y vientos leves del noreste.

Redacción Vïa Carlos Paz

2 de octubre de 2025,

Costanera del lago San Roque. Carlos Paz.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves una jornada estable en Villa Carlos Paz, con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas propias de la estación.

La mínima se ubicará en los 9 grados y la máxima alcanzará los 25, sin probabilidades de precipitaciones durante el día. El cielo se mantendrá con intervalos de nubosidad tanto en la mañana como en la tarde, mientras que hacia la noche se esperan registros en torno a los 17 grados.

Los vientos soplarán del sector noreste, con intensidades que variarán entre 7 y 22 km/h, en tanto que la humedad relativa rondará el 33 %. La buena visibilidad acompañará las condiciones generales de estabilidad.

