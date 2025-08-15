Vía Carlos Paz

Cielo nublado y temperaturas frescas en Villa Carlos Paz

Se prevé una mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C, con cielo mayormente nublado y vientos leves del norte.

Redacción Vïa Carlos Paz

15 de agosto de 2025,

Cielo nublado y temperaturas frescas en Villa Carlos Paz
Cielo nublado en Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas típicas del invierno.

Se espera que la mínima alcance los 6 °C, mientras que la máxima rondará los 13 °C. Los vientos serán leves, provenientes del sector norte, y la humedad se mantendrá moderada, generando una sensación térmica fresca durante todo el día.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS