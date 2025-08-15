Cielo nublado y temperaturas frescas en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas típicas del invierno.

Se espera que la mínima alcance los 6 °C, mientras que la máxima rondará los 13 °C. Los vientos serán leves, provenientes del sector norte, y la humedad se mantendrá moderada, generando una sensación térmica fresca durante todo el día.