Cielo gris y temperaturas en ascenso: así estará el tiempo hoy en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz comenzó este jueves 18 de septiembre bajo un cielo nublado y una humedad elevada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada fue de 13 °C.

Con el correr del día se prevé que el termómetro ascienda hasta los 25 °C, ofreciendo una tarde templada y más agradable. El cielo seguirá mayormente nublado, aunque con algunas aperturas de sol en determinados momentos.

La probabilidad de lluvias se mantiene baja, tanto por la mañana como por la tarde y noche, por lo que no se esperan precipitaciones significativas.

En cuanto a los vientos, comenzaron leves desde el sudoeste en las primeras horas y se espera que roten al sector norte, aumentando su intensidad en la tarde hasta unos 13 a 22 km/h.

Para la noche, el SMN anticipa un descenso moderado de la temperatura hasta los 18 °C, con nubosidad persistente y condiciones estables.