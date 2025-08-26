Cielo despejado y clima cálido en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz presenta un cielo completamente despejado y condiciones de tiempo estables. La jornada comenzó fresca, con una mínima cercana a los 6 °C, pero a medida que avanza la mañana, la temperatura irá en aumento.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 24 °C. La humedad relativa se mantiene en torno al 42 %, con visibilidad óptima en toda la región.

Los vientos serán de intensidad leve a moderada, predominando del sector norte, y no se esperan precipitaciones durante el día, consolidando un escenario de clima agradable y estable.