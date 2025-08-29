Charbonier: una vaca suelta provocó un accidente en la Ruta 38

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de Charbonier, cuando una camioneta embistió a una vaca que se encontraba suelta sobre la calzada.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Córdoba, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 90, donde una Ford Ranger conducida por un hombre de 39 años colisionó contra el animal. En el vehículo también viajaba un acompañante de 77 años.

Ambos ocupantes recibieron asistencia por parte de un servicio de emergencias, aunque el mayor de ellos debió ser trasladado al Hospital de Capilla del Monte para una mejor atención.

En el lugar trabajó además personal de Bomberos Voluntarios que colaboró en las tareas posteriores al accidente.