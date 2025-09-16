Caso de presunta violación en Bialet Massé será llevado a juicio

La causa por la presunta violación grupal registrada en Bialet Massé en junio de 2024 avanzará hacia la etapa de juicio en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje. Entre los imputados se encuentra un joven de 18 años, actualmente detenido, y tres menores de edad.

La denuncia fue realizada por una joven que aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte del grupo que la acompañaba tras asistir a una fiesta en un boliche de Villa Carlos Paz. Los imputados enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado.

Los familiares de los jóvenes sostienen que la relación fue consensuada y califican la denuncia de falsa, mientras que la querella remarca que la víctima sufrió secuelas psicológicas a raíz del ataque.

Según trascendió, en la causa existirían videos, fotografías y chats que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido, mientras la justicia continúa con la recopilación y análisis de pruebas.