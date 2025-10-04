“Carlos Paz sin escalas”, un evento que reune a expositores de autos a escala de todo el país

Este fin de semana, de 12 a 20 horas, se desarrollará en pleno centro de la ciudad (avenida General Paz 280) la 3ª edición de la Feria de Coleccionismo “Carlos Paz sin escalas”, organizada por Coleccionistas Córdoba.

Museo de La Industria . 31 encuentro de Coleccionismo, ferromodelismo, hobbies, autos antiguos . (José Gabriel Hernández / La Voz)

El encuentro contará con la presencia de expositores destacados de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, quienes exhibirán y pondrán a la venta piezas de colección a escala de autos, diecast, figuras, dioramas, vitrinas y trabajos de custom en vivo, además de ofrecer sorteos especiales.

La entrada será libre y gratuita, y se trata de una propuesta, Villa Carlos Paz volverá a transformarse en punto de encuentro para coleccionistas y fanáticos, en un espacio que combina exhibición, intercambio y entretenimiento para toda la familia.