Carlos Paz: se esperan altas temperaturas y fuertes tormentas hacia la noche, con probabilidad de granizo y ráfagas de viento

Durante el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que treparán hasta los 32 o 33 grados en horas de la tarde, generando un ambiente caluroso y soleado.

No obstante, hacia la noche se anticipa un cambio brusco de condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la franja horaria comprendida entre las 18:00 y la medianoche. El organismo advirtió que la región podría registrar fuertes lluvias en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, se estiman acumulados de precipitación entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

La jornada comenzará con un clima veraniego, pero podría cerrarse con condiciones meteorológicas adversas.