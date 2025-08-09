Carlos Paz: Cumplió 100 años y sus vecinos le organizaron una fiesta sorpresa

Con el carisma y la alegría que la caracterizan, Kety Más, vecina del barrio Alto de las Vertientes, cumplió este viernes 100 años y lo festejó rodeada del afecto de familiares, amigos y vecinos en una emotiva fiesta sorpresa realizada en el Hotel Mónaco.

La celebración fue organizada con complicidad y cariño del hijo y del Centro Vecinal de Altos de las Vertientes: con la excusa de una salida, sus allegados la llevaron hasta el quincho del hotel, donde un numeroso grupo de vecinos la esperaba oculto para darle la bienvenida con aplausos y abrazos.

El encuentro estuvo lleno de anécdotas, risas y charlas propias de una comunidad que la considera un verdadero emblema.

Nacida en Rafaela, Santa Fe, Kety se casó en 1949 con Oscar Más y en 1982 eligieron Villa Carlos Paz para vivir, atraídos por la naturaleza, el agua y la tranquilidad.

Desde entonces, se integraron plenamente a la vida barrial, en un entorno que se fue desarrollando alrededor de la vertiente que le da nombre al barrio.

Al hablar sobre el secreto para alcanzar el siglo de vida, Kety compartió un mensaje de optimismo:“No hay una receta… hay que vivir con fe y esperanza. Si viene un momento malo, saber que va a pasar, y después vendrá uno mejor”.

Y con su característico humor, no dejó que la foto le robara el momento: “¿Ni loca dejo la empanadita… con lo rica que está?”, bromeó mientras disfrutaba del festejo.