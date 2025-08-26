Un cable de media tensión cortado provocó ayer el incendio de un árbol en Mayu Sumaj, movilizando rápidamente a bomberos, personal de EPEC y la Guardia Local para controlar la situación y prevenir riesgos.

La dotación de bomberos utilizó una unidad pesada para asegurar la zona hasta la llegada del camión de la empresa eléctrica. Una vez controlado el fuego, se procedió al enfriamiento del árbol afectado.

Cable de media tensión provoca incendio de un árbol en Mayu Sumaj

El personal de EPEC se encargó de restablecer la seguridad en el tendido eléctrico, mientras que los móviles de la Guardia Local colaboraron en el control del área y la coordinación del operativo.

Las autoridades recordaron que, ante incendios causados por fallas eléctricas, no se debe intentar apagar las llamas con agua, debido al alto riesgo de electrocución.