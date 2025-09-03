Buscan a una joven de 28 años desaparecida en Carlos Paz

Autoridades de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, por orden de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, solicitaron colaboración para dar con Maira Alejandra Peresotti, de 28 años, reportada como desaparecida desde el viernes 29 de agosto.

Peresotti es de tez trigueña, contextura delgada y suele vestir ropa suelta; mide 1,52 metros, tiene cabello negro rapado en los costados y un tatuaje en el antebrazo con el nombre “Gabriel”.

Las autoridades solicitan que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181, por correo electrónico a ujudicial01-cp@justiciacordoba.gob.ar, o en la comisaría más cercana.