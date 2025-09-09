Vía Carlos Paz

Buen tiempo en Villa Carlos Paz: máxima de 22 °C

La jornada comenzó fresca, pero se espera una tarde templada y soleada con condiciones estables.

Redacción Vïa Carlos Paz

9 de septiembre de 2025,

Costanera de Carlos Paz, un día soleado de primavera (2020).

La ciudad amaneció con una temperatura fresca cercana a los 6 °C, pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un ascenso térmico hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 22 °C en un marco de cielo despejado y vientos leves del norte.

De acuerdo a los datos del SMN, no se esperan precipitaciones y la visibilidad será buena durante toda la jornada. La humedad se mantiene elevada en las primeras horas del día, aunque las condiciones generales son estables y favorables.

El pronóstico extendido indica que el buen tiempo se mantendrá en los próximos días, con mañanas frescas, tardes templadas y predominio del sol en la región serrana, en un escenario que ya anticipa la llegada de la primavera.

