Buen tiempo en Villa Carlos Paz: máxima de 22 °C

La ciudad amaneció con una temperatura fresca cercana a los 6 °C, pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un ascenso térmico hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 22 °C en un marco de cielo despejado y vientos leves del norte.

De acuerdo a los datos del SMN, no se esperan precipitaciones y la visibilidad será buena durante toda la jornada. La humedad se mantiene elevada en las primeras horas del día, aunque las condiciones generales son estables y favorables.

El pronóstico extendido indica que el buen tiempo se mantendrá en los próximos días, con mañanas frescas, tardes templadas y predominio del sol en la región serrana, en un escenario que ya anticipa la llegada de la primavera.