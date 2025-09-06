Vía Carlos Paz

Bomberos de Carlos Paz piden ayuda para recuperar equipamiento perdido tras responder a una alarma

Se trata de elementos de rescate vehicular.

Redacción Vïa Carlos Paz

6 de septiembre de 2025,

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz lanzó un pedido de colaboración a la comunidad tras extraviar equipamiento esencial durante una salida de emergencia.

Los elementos, de alto costo económico y de gran valor operativo, son fundamentales para las tareas de rescate vehicular pesado. La pérdida se produjo en la jornada de este viernes, mientras los efectivos se dirigían hacia una alarma en la zona de La Cámera y Forte.

Desde la institución remarcaron la importancia de recuperar cuanto antes el material extraviado, ya que resulta indispensable para responder a emergencias de gran magnitud.

Asimismo, agradecieron cualquier información que permita dar con el paradero del equipamiento y solicitaron que, en caso de hallarlo, se comunique de inmediato al cuartel 03541-422222.

