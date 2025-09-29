Vía Carlos Paz

“Asegurate el verano”: campaña de reservas con tarifa congelada en Capilla del Monte

La iniciativa busca incentivar la planificación anticipada de vacaciones y ofrecer previsibilidad tanto a turistas como a comerciantes locales.

Redacción Vïa Carlos Paz

29 de septiembre de 2025,

“Asegurate el verano”: campaña de reservas con tarifa congelada en Capilla del Monte
“Asegurate el verano”: campaña de reservas con tarifa congelada en Capilla del Monte

Con el objetivo de brindar tranquilidad y facilitar la organización de las vacaciones, la Municipalidad de Capilla del Monte presentó la campaña “Asegurate el verano”. Los visitantes que realicen sus reservas de alojamiento y actividades antes del 24 de octubre podrán beneficiarse con tarifas congeladas para la próxima temporada alta.

La propuesta cuenta con más de 70 establecimientos y atractivos turísticos adheridos, garantizando así opciones variadas para todos los visitantes.

Quienes deseen consultar el listado de alojamientos y servicios adheridos pueden acercarse a las Oficinas de Turismo o solicitar información vía WhatsApp al 3548 569415.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS