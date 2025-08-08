Ascensos nocturnos gratuitos al cerro La Cruz durante todo agosto

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Gobierno de la Ciudad invita a vecinos y turistas a participar de los ascensos nocturnos gratuitos al cerro La Cruz, una propuesta que se lleva a cabo todos los sábados de agosto, con punto de partida en el Complejo Aerosilla.

La experiencia está destinada a personas a partir de los 7 años, y requiere inscripción previa el mismo sábado mediante WhatsApp al número 3541 528822, ya que los cupos son limitados.

La caminata comienza a las 17:30 horas con un ascenso diurno y regreso nocturno previsto para las 20:30 horas, permitiendo disfrutar tanto del atardecer en la cima como de las vistas nocturnas de la ciudad iluminada.

El recorrido tiene una duración aproximada de tres horas y es de dificultad media, por lo que la participación quedará sujeta a la evaluación de los guías especializados que acompañan la actividad.

Durante la caminata, los guías ofrecerán relatos e información sobre la geología, la flora y fauna del cerro, así como también aspectos históricos del lago San Roque y de Villa Carlos Paz, en una experiencia pensada para el contacto pleno con la naturaleza.

Al caer la noche, el descenso propone un ambiente relajado y contemplativo, con vistas únicas de la ciudad desde lo alto, ofreciendo una forma distinta de vivir el entorno natural y urbano.