Arrancó la “Semana de la Persona Mayor” en Villa Carlos Paz con música y baile en los Jardines Municipales

Con una clase abierta de ritmos en los Jardines Municipales, Villa Carlos Paz puso en marcha la edición 2025 de la “Semana de la Persona Mayor”, un espacio de encuentro pensado para promover la participación, la salud y la integración de los adultos mayores de la ciudad junto a sus familias.

La jornada inaugural estuvo marcada por la música, el baile y la alegría de vecinos que se sumaron a la propuesta, dando el puntapié inicial a un calendario repleto de actividades.

Cronograma de actividades

Martes 30/09: Encuentro de Newcom en el Estadio Arena, 10:00 h.

Miércoles 01/10: Día de la Persona Mayor, con Biodanza y Educación Emocional en el Estadio Arena, 10:00 h.

Jueves 02/10: Juegos de orientación, tejo, croquet y tejo gol en la Sala de Convenciones, 10:00 h. (Se suspende por lluvia).

Viernes 03/10: Senderismo y clase de yoga en la Reserva Parque Temático (Calle Gálvez y Lope de Rueda, barrio Costa Azul), 10:00 h. Se sugiere llevar hidratación y protección solar. (Se suspende por lluvia).

Sábado 04/10: Gran cierre con la Fiesta de la Primavera y Peña Abierta en Plaza Belgrano, 17:00 h., con artistas locales, folclore, comidas típicas y baile. Se invita a asistir con accesorios de peña y llevar reposera. (Se suspende por lluvia).

La propuesta busca fortalecer los lazos comunitarios, fomentar la vida activa y celebrar la llegada de la primavera, consolidando un espacio donde los adultos mayores son protagonistas.

Quienes deseen más información pueden comunicarse al 3541 438111 o acercarse al área de Inclusión Social (Alvear y Florida).