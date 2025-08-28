Arranca la Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en Villa Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz da inicio a la Campaña de Vacunación Antirrábica 2025, destinada a perros y gatos con domicilio en la ciudad. La acción forma parte del programa “Familias con Huellas”, que busca garantizar la protección, el cuidado y el bienestar de los animales que forman parte de las familias carlospacenses.

Desde 2011, la ciudad mantiene un fuerte compromiso con el cuidado animal, llevando adelante operativos de emergencia y rescate de mascotas, además de acciones de castración, vacunación y adopción responsable.

Cronograma de vacunación

La campaña se desarrollará de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00, durante septiembre y octubre, en diferentes puntos de la ciudad. Entre los lugares y fechas confirmadas se encuentran:

Martes 02/09: Jardines Municipales (Liniers 50)

Jueves 04/09: Plaza Colinas (Montecatini esq. Cerro Itatí)

Viernes 05/09: Estadio Arena (Av. Illia esq. Gob. Roca)

Martes 09/09: Centro Vecinal El Canal (Juncal esq. Cuba)

Jueves 11/09: CAPS Distrito Norte (Bv. Sarmiento 853)

Viernes 12/09: Centro Vecinal Miguel Muñoz B (Brasil esq. Ecuador)

Para conocer el cronograma completo hacé click en el siguiente enlace: https://villacarlospaz.gov.ar/detallenoticia.php?id=12184

Los vecinos podrán acercar a sus mascotas a los puntos de vacunación en las fechas indicadas, garantizando así la protección contra la rabia y promoviendo la tenencia responsable de animales.

Un programa integral y móvil

Además de la vacunación, el programa incluye castraciones, adopciones responsables y acompañamiento a las familias ante situaciones de emergencia o pérdida de mascotas. Este año, se incorpora una Unidad de Castración Móvil 0 km, única en el país por su equipamiento y operatividad, que recorrerá los barrios de la ciudad.

Los servicios se complementan con el Centro Modelo Veterinario, ubicado en barrio Costa Azul (calle Matacos S/N), y un Centro de Castración Móvil en el Distrito Oeste (Polideportivo Distrito Oeste). Además, la Unidad de Acompañamiento, destinada a la búsqueda de animales perdidos y al apoyo a sus familias, funcionará 24 horas.

Con estas acciones, el municipio refuerza su compromiso con la salud y el bienestar animal, promoviendo la tenencia responsable de mascotas y fortaleciendo la atención integral en toda la ciudad.