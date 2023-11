Arquitectos e ingenieros de Carlos Paz apoyan la suspensión de las construcciones para preservar la identidad serrana de la ciudad

El diseño urbano es una cuestión compleja y relevante para el desarrollo social. Villa Carlos Paz es una ciudad serrana que quiere mantener su identidad, con sus barrios llenos de árboles y chalets, sus montañas y sus paisajes únicos.

Por eso, el intendente Esteban Avilés tomó una medida que generó revuelo: suspendió las construcciones por el plazo de un año para proteger la identidad de la ciudad y la calidad de vida de sus vecinos.

Profesionales de la arquitectura y la ingeniería ven esta medida como una iniciativa muy valiente y positiva, ya que implica enfrentar al poder económico que representan las desarrollistas inmobiliarias.

Mario Macagno, presidente del Centro de Profesionales de la Ingeniería y Arquitectura (CEPIA) opina que Carlos Paz necesita adecuar una serie de políticas urbanas para crecer de manera ordenada y sustentable. “Sabemos que estamos acercándonos a los 100.000 habitantes estables, pero lo difícil de esta ciudad y de todas las que se dedican al turismo, es que en época de temporada se duplica el número”, señaló.

Además, el ingeniero y constructor explicó que la ciudad tiene una estructura vial limitada. “Yo comparo con otras ciudades de la región, donde las calles son más amplias, las veredas son más amplias, la luz ingresa a la ciudad, la circulación es un poco más fluida, aquí los cuidados tienen que ser más criteriosos”.

Por su parte, Ana María Margonari, representante del CEPIA en el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) indicó que se está trabajando para que se debatan todos estos temas. “La infraestructura no es suficiente”, afirmó.

En tanto, generar mayor infraestructura plantea el gran inconveniente de perder la identidad de la ciudad, saturar los recursos naturales y perder el paisajismo que hoy es un tesoro de esta ciudad.

“Hay un concepto en el mundo que se impuso, la ciudad de 15 minutos. Una ciudad donde uno tarde 15 minutos en llegar a cualquier lugar que quiera. Esta ciudad de 15 minutos la están creando ahora en París y la idea es que la gente use más la bici, camine y sea más saludable. Carlos Paz es una ciudad de 15 minutos, aunque ustedes no lo crean. Es una ciudad ideal para moverse en bici o caminando. No sólo eso, tenemos centros sanitarios en todos lados, tenemos escuelas cercanas y debemos seguir avanzando en ese sentido”, contó Margonari.