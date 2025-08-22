Vía Carlos Paz

Alerta por vientos fuertes y frío en Villa Carlos Paz

La jornada comenzará con ráfagas del sur que podrían superar los 80 km/h. Se espera una máxima de 12 grados y aumento de nubosidad hacia la noche.

Redacción Vïa Carlos Paz

22 de agosto de 2025,

Alerta por vientos fuertes y frío en Villa Carlos Paz
Soleado en Villa Carlos Paz: (Foto: VíaCarlosPaz)\u002E

Este viernes, Villa Carlos Paz tendrá cielo mayormente despejado y temperaturas bajas, con viento presente durante la mañana. Las mínimas rondarán los 6 grados y las máximas alcanzarán cerca de 12, mientras que la nubosidad irá en aumento hacia la noche.

Durante las primeras horas del día se registrarán ráfagas intensas del sector sur, que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Hacia el mediodía y la tarde, el viento irá disminuyendo y el cielo se mantendrá mayormente soleado, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

Por la noche se espera un marcado descenso de la temperatura acompañado de mayor cobertura nubosa. La mínima se mantendrá en valores cercanos a los 6 grados, lo que prolongará la sensación de frío en la región.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS