Alerta por vientos fuertes y frío en Villa Carlos Paz

Este viernes, Villa Carlos Paz tendrá cielo mayormente despejado y temperaturas bajas, con viento presente durante la mañana. Las mínimas rondarán los 6 grados y las máximas alcanzarán cerca de 12, mientras que la nubosidad irá en aumento hacia la noche.

Durante las primeras horas del día se registrarán ráfagas intensas del sector sur, que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Hacia el mediodía y la tarde, el viento irá disminuyendo y el cielo se mantendrá mayormente soleado, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

Por la noche se espera un marcado descenso de la temperatura acompañado de mayor cobertura nubosa. La mínima se mantendrá en valores cercanos a los 6 grados, lo que prolongará la sensación de frío en la región.