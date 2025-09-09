Vía Carlos Paz

Accidente en El Fantasio: pasajera de Uber moto herida tras chocar con un perro

La joven de 25 años sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Sayago tras caer de la motocicleta en barrio El Fantasio.

Redacción Vïa Carlos Paz

9 de septiembre de 2025,

Accidente en El Fantasio: pasajera de Uber moto herida tras chocar con un perro
Accidente en El Fantasio: pasajera de Uber moto herida tras chocar con un perro

Una mujer de 25 años resultó herida anoche en barrio El Fantasio, luego de que la motocicleta en la que viajaba como pasajera impactara contra un perro que se cruzó en la calle.

El accidente ocurrió en la intersección de Perito Moreno y Ámsterdam, cuando la joven viajaba en un servicio de Uber moto, conducido por un hombre de 38 años a bordo de una Motomel 160 cc. Tras el choque, ambos ocupantes cayeron al suelo, y la pasajera sufrió escoriaciones en la pierna derecha.

Personal de emergencias acudió al lugar, diagnosticó politraumatismos y dispuso el traslado de la joven al Hospital Sayago para recibir atención médica especializada.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS