Accidente doméstico termina con la muerte de un hombre en La Falda

Un hombre de 65 años que se encontraba internado en terapia intensiva tras sufrir quemaduras graves en un accidente doméstico este sábado por la noche en La Falda, falleció durante la madrugada del lunes.

La víctima estaba internada en el Instituto del Quemado de Córdoba, con aproximadamente el 50% de su cuerpo afectado.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Papo Napolitano y Carlos Gardel de La Falda. Según el informe policial, el hombre se habría quedado dormido en una silla, perdiendo el equilibrio y cayendo sobre una estufa eléctrica encendida.

Tras el incidente, se montó un operativo de emergencia en el lugar. Bomberos voluntarios, agentes municipales y efectivos de la Policía de Córdoba asistieron a la víctima y colaboraron en el rescate.