Escenarios de precios de granos

¿Puede la soja quedarse en los niveles actuales de precio cuando el resto de los granos ya están prácticamente en valores “pre-pandemia”? En el mercado local además de los factores mencionados hay que sumarle el divorcio actual producido por las medidas del gobierno, pasadas, actuales y quizá futuras (dólar maíz, dólar soja 4, etcétera).

Los precios qué teníamos localmente en “pre-pandemia” entre 2014 y 2020, ¿es probable volverlos a ver? Es muy difícil tener certeza de si eso va a ocurrir, pero sí podemos evaluar escenarios probables (el más optimista, el neutral y el que no queremos imaginar), y en base a eso definir acciones a tomar.

Las alternativas son: me cubro, quedo abierto, espero a sembrar, ¿o cubro costos? Localmente obviamente la decisión no pasa “sólo” por el valor en “usd/Tn” sino qué, en este momento además dependemos del resultado de las elecciones (tipo de cambio, devaluación) y de las lluvias que hacen esperar. ¿Hay alternativas para cubrir alguno de estos riesgos locales? Con toda esta incertidumbre en tantos frentes es importante sentarse y analizar escenarios productivos, comerciales y definir acciones a tomar en cada uno. Los números cada vez son más “finitos”, y si desde lo productivo hacemos todo bien, no podemos dejar librado al azar lo comercial