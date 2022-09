Elección de vacas donantes

La fecundación in vitro (FIV) y el Trasplante de Embriones (TE) son utilizadas a gran escala por criadores de diferentes razas bovinas de carne , que desean producir en el menor tiempo el mayor número de descendientes de una misma vaca, y esta es ciertamente la gran ventaja de estas técnicas reproductivas.

Parece fácil usar esta tecnología, pero oculta sus peligros, y la mayoría de ellos es precisamente en la forma en que las DONANTES DE EMBRIONES son elegidas para participar en este trabajo de reproducción.

elección de vaca donante

Elegir a estas hembras no es un trabajo fácil, ya que requiere tiempo y paciencia. Ver esta vaca desde una ternera es muy importante, ya que nos permite monitorear su desarrollo fase por fase. Algunas características que considero importantes observar antes de comenzar un trabajo de recolección de embriones son:

* Adaptación al entorno natural, donde podemos ver la rusticidad.

* Intervalo entre nacimientos, donde podemos analizar evidencia de su fertilidad.

* Evaluación de su progenie, para ver si la producción se ajusta a lo que busca el criador.

Otra característica que esta evaluación nos permite evaluar es la capacidad materna de la vaca. Tal vez se pregunte: “¿Pero qué pasa con la genealogía? ¿No es ese un factor importante? Puedo decirle que la genealogía le mostrará mucho sobre ese linaje en particular, pero no garantizará que la hembra sea la ideal para convertirse en donante de embriones. Quiero llamar su atención sobre una de las características mencionadas anteriormente, la rusticidad, no es porque sean hijos de un donante que colocarán el 100% de la producción en un sistema productivo “especial” y el animal siempre será de lujo, debido a este tratamiento diferenciado. La mayoría de los animales producidos normalmente van al pasto, comen sal mineral y un concentrado dependiendo de la época del año, por lo tanto, la capacidad de adaptarse al entorno natural es igual de importante.

Inseminaciones de rodeo

Se necesita mucho cuidado en esta etapa del proyecto de selección, ya que esta tecnología requiere una mayor inversión financiera y la elección incorrecta de la hembra puede diseminar a gran escala la genética que no mejora. Estos son los dos grandes peligros de usar esta excelente herramienta de reproducción, y ambos afectarán la salud financiera del negocio, si se usan de manera incorrecta.

He visto casos en los que los cabañeros comienzan a recolectar hembras todavía vaquillonas, no digo que está mal, pero es un riesgo que puedes correr si confías en ese animal o en la producción de las hembras que son de su ascendencia (madre, abuela, bisabuelo). Puede funcionar muy bien o los resultados pueden no ser tan agradables. Lo que digo es que sea paciente, porque al elegir el ganado reproductor adecuado para formar parte de su equipo de donantes, la ganancia genética de su rebaño será enorme y seguramente ganará algunos años en su proyecto de selección.