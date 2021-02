La diputada porteña Victoria Roldán Méndez (Juntos por el Cambio) dijo hoy que “no” cree que “se baje” el proyecto de rezonificación de Costa Salguero impulsado por el gobierno porteño, pese a la audiencia pública en la que más del 97% de los vecinos se manifestó en contra de la iniciativa.

“No creo que el proyecto se baje. No creo que cambiemos nosotros el fondo de la cuestión”, dijo la legisladora a FutuRock, y aseguró que se trata de “una zona de la Ciudad que está alejada, no muy accesible, y que hay que desarrollar”.

En particular, sobre la audiencia pública, analizó que fueron “jornadas históricas”, aclaró que las opiniones allí vertidas “no son vinculantes” y que si bien “más del 90% se manifestó en contra (de la iniciativa)”, se analizó “un proyecto que no es lo que proponemos”.

“Hablaban de un proyecto que no es lo que proponemos. Por ejemplo que está incluido Punta Carrasco o que no va a haber un parque público. La idea es que la Costanera sea de acceso público”, aseveró.

No obstante, la legisladora oficialista afirmó que “siempre está la posibilidad de cambiar el proyecto” y que eso “va a ser parte del debate cuando arranquen las comisiones” en marzo, tras la apertura del año legislativo.

La semana pasada la audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se realizó en la Legislatura porteña a lo largo de los últimos dos meses, finalizó con el 97,6% de sus oradores rechazando el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busca habilitar en esos predios la construcción de edificios de hasta 10 pisos.

En la audiencia expusieron un total de 2057 personas, de las cuales 2002 se opusieron a la iniciativa del Ejecutivo local, que propone cambiar las normas urbanísticas de estos dos predios, que están ubicados en la ribera del Río de la Plata y abarcan 32 hectáreas, de acuerdo a un relevamiento realizado por los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Lucía Cámpora.

Después de dos meses de audiencia pública en la Legislatura porteña, el proyecto de ley del jefe de Gobierno porteño para cambiar las normas urbanísticas de los predios Costa Salguero y Punta Carrasco podrá tratarse en comisiones a partir de marzo, cuando comience el año legislativo, y luego será votado en el recinto de sesiones.

Con información de Télam.