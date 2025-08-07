Feria de Editores 2025: días, horarios, libros y todo lo que vas a encontrar en la nueva edición

Desde este jueves 7 hasta el domingo 10 de agosto, la Feria de Editores (FED) 2025 vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con una programación cargada de libros, debates y encuentros culturales.
Entradas, lugar y fechas de la FED 2025
La sede será nuevamente el espacio C Art Media (Av. Corrientes 6271), que durante cuatro jornadas se transformará en un punto de encuentro entre lectores, editoriales y autoras y autores de toda América Latina y España.
- La entrada será libre y gratuita, con horario general de 14 a 21.
Este año participarán más de 330 editoriales independientes provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España. Los visitantes podrán encontrar una gran diversidad de géneros: narrativa, poesía, ensayo, periodismo, humanidades, libros ilustrados, cine, música y novela gráfica, entre otros.
Charlas y conversaciones literarias
Uno de los ejes destacados de la FED 2025 será su ciclo de 13 charlas temáticas, que abordarán desde el cruce entre videojuegos y cultura hasta el rol del feminismo en contextos de ultraderecha. Algunos de los temas confirmados son:
- La escritura frente al dolor
- El impacto de los videojuegos en la cultura
- La música como fuerza narrativa
- La identidad colectiva en la literatura
- Lectura contemporánea de la poesía
Entre los nombres internacionales figuran Marijam Didgalvyt (Lituania-Reino Unido), Socorro Venegas (México), Bernardita Bravo (Chile), Joy Yeguaza (Colombia) y Martín Roldán Ruiz (Perú). También participarán figuras destacadas de la literatura argentina como Dolores Reyes, María Sonia Cristoff, Pablo Semán, Verónica Gago, Edgardo Scott, Juan Mattio, Paula Puebla, Walter Lezcano y Gustavo Yuste.
Más actividades: terraza, cine y moda
La Terraza FED x Boche ofrecerá una programación con cruces originales entre libros y otras expresiones culturales:
- Sábado 9 a las 17.30: Festival de recomendaciones de libros
- Sábado 9 a las 19: Adaptaciones infieles (libros y cine)
- Domingo 10 a las 17: Conversatorio sobre moda y hábitos de lectura
- Domingo 10 a las 19: Melocomo x Melolibros (libros y vermú)
Además, se suma Cine FED, un ciclo de películas organizado junto al Institut Français y la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946), con funciones especiales:
- Jueves 7 a las 18: Jesús López (2021), con Maximiliano Schonfeld y Selva Almada
- Viernes 8 a las 18: Lago del Halcón (2022), con Diego Rey y Pablo Conde