Feria de Editores 2025: días, horarios, libros y todo lo que vas a encontrar en la nueva edición

Desde este jueves 7 hasta el domingo 10 de agosto, la Feria de Editores (FED) 2025 vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con una programación cargada de libros, debates y encuentros culturales.

Entradas, lugar y fechas de la FED 2025

La sede será nuevamente el espacio C Art Media (Av. Corrientes 6271), que durante cuatro jornadas se transformará en un punto de encuentro entre lectores, editoriales y autoras y autores de toda América Latina y España.

La entrada será libre y gratuita, con horario general de 14 a 21.

Este año participarán más de 330 editoriales independientes provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España. Los visitantes podrán encontrar una gran diversidad de géneros: narrativa, poesía, ensayo, periodismo, humanidades, libros ilustrados, cine, música y novela gráfica, entre otros.

Charlas y conversaciones literarias

Uno de los ejes destacados de la FED 2025 será su ciclo de 13 charlas temáticas, que abordarán desde el cruce entre videojuegos y cultura hasta el rol del feminismo en contextos de ultraderecha. Algunos de los temas confirmados son:

La escritura frente al dolor

El impacto de los videojuegos en la cultura

La música como fuerza narrativa

La identidad colectiva en la literatura

Lectura contemporánea de la poesía

Entre los nombres internacionales figuran Marijam Didgalvyt (Lituania-Reino Unido), Socorro Venegas (México), Bernardita Bravo (Chile), Joy Yeguaza (Colombia) y Martín Roldán Ruiz (Perú). También participarán figuras destacadas de la literatura argentina como Dolores Reyes, María Sonia Cristoff, Pablo Semán, Verónica Gago, Edgardo Scott, Juan Mattio, Paula Puebla, Walter Lezcano y Gustavo Yuste.

Más actividades: terraza, cine y moda

La Terraza FED x Boche ofrecerá una programación con cruces originales entre libros y otras expresiones culturales:

Sábado 9 a las 17.30: Festival de recomendaciones de libros

Sábado 9 a las 19: Adaptaciones infieles (libros y cine)

Domingo 10 a las 17: Conversatorio sobre moda y hábitos de lectura

Domingo 10 a las 19: Melocomo x Melolibros (libros y vermú)

Además, se suma Cine FED, un ciclo de películas organizado junto al Institut Français y la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946), con funciones especiales: