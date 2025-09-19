Variada es la agenda de espectáculos para el “finde” en Arroyito

Como es una muy buena costumbre, varios artistas de Arroyito y la región comienzan a moverse y a subir a varios escenarios durante los fines de semana, y el de la Primavera parece que estará movido.
- El viernes 19, Fernanda Cabrera llevará su show y sus canciones a la localidad de San Francisco y hará su presentación en La Palma por la noche.
- También el 19 desde las 22 hs. un gran músico que ha venido a Arroyito se subirá al escenario del Templo del Rock “La casona”. Billordo desde La Plata presentará su Tour 25 años. Entrada libre y será a la gorra.
- El mismo viernes desde las 21 hs. Matías Mendoza y la sobremesa llevarán todo su folclore a No se dice para una noche espectacular. Tenés que reservar la mesa.
- Para el día sábado 20, Ustedira presentará su nuevo trabajo, que días atrás había presentado en Tránsito, desde las 23 hs. en La Casona. También se presenta El Balcón de Olmedo y Utopía.
- Por la tarde, Cristian y Sole se presentan en Alba cofee and drinks desde las 18:30 hs. con un encuentro musical especial.
- Por la noche, Sole y Caro reciben a la primavera en Xaná, sobre Avenida Pagani con música en vivo.
- El Domingo 21 de Septiembre, no habrá fiesta oficial de la primavera, pero igualmente llegará la Estación de Las Flores, y en la costanera de Arroyito, desde las 13 hs. en Playón estarán tocando José Díaz DJ Set, Namasté y Ustedira. Auspiciado por la Municipalidad de Arroyito.