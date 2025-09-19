Variada es la agenda de espectáculos para el “finde” en Arroyito

Por la tarde, Cristian y Sole se presentan en Alba cofee and drinks desde las 18:30 hs. con un encuentro musical especial.

Por la noche, Sole y Caro reciben a la primavera en Xaná , sobre Avenida Pagani con música en vivo.

El Domingo 21 de Septiembre, no habrá fiesta oficial de la primavera, pero igualmente llegará la Estación de Las Flores, y en la costanera de Arroyito, desde las 13 hs. en Playón estarán tocando José Díaz DJ Set, Namasté y Ustedira. Auspiciado por la Municipalidad de Arroyito.