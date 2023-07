Tomás Schiavoni, futbolista de Arroyito que se destaca en Estudiantes de Río Cuarto

El joven de nuestra ciudad llegó, luego de su paso por Racing de Córdoba, al León del Imperio del Sur donde se ganó un lugar en el equipo de Cuarta División que compite en la Zona B del torneo de la Primera Nacional en Inferiores de AFA y en la reserva que compite en el certamen de la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto donde ganó el Apertura con el celeste.

Tomás Schiavoni de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto Foto: Facebook Personal

Tomás Schiavoni de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto Foto: Facebook Personal

Schiavoni en el torneo de AFA viene de empatar en su último compromiso ante San Martín de Mendoza como visitante uno a uno. Tomás comentaba “llegué a principios de este año luego de una prueba que hice el año pasado y si tuvimos un buen arranque tanto en AFA como en la reserva” además agregó “una de las principales diferencias que encontré respecto a lo que venía jugando es el torneo de AFA, lo cual conlleva viajes y demás; en cuanto al entrenamiento es más o menos parecido a lo que ya hacía en Racing” comentaba.

Tomás Schiavoni de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto Foto: Facebook Personal

Tomás Schiavoni de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto Foto: Facebook Personal

Tomás comentó del paso en el Club Sportivo 24 de Septiembre y Proyecto Crecer de San Francisco en sus inicios en el deporte “del 24 tengo muy buenos recuerdos, siempre me trataron muy bien, ya sea entrenadores, compañeros o dirigentes más el año pasado cuando quede libre de Racing y me permitieron entrenar con la primera, tengo muy lindos recuerdos” respecto a lo que se plantea en este nuevo desafío “mi objetivo en el club es crecer y mejorar futbolísticamente y el día de mañana se me dé poder vivir de esto, en lo grupal pelear por el campeonato tanto en reserva como en AFA y ser competitivos”.

Tomás Schiavoni de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto Foto: Facebook Personal