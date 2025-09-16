STIA Arroyito en estado de alerta y con movilización en puerta

Los representantes del STIA Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de Arroyito, llevaron a cabo una panfleteada en las puertas de la firma Arcor para informar sobre la situación actual y la movilización que se tiene prevista en todo el país para el miércoles 17.

Hernán Boero Secretario General del STIA Arroyito le comentaba a Canal 3, "esto es a base de que ha fallado la negociación de la Cámara de Empresrial y la Federación, la cual la Federación ha rechazado un 3% de aumento para agosto, septiembre y octubre".

“Sabemos muy bien que ya salió la inflación de agosto que es de 1,9%, ellos están desconociendo ese aumento paritario que es lo que necesitamos. Mañana miércoles 17 habrá una manifestación al frente de la Cámara en Buenos Aires".

STIA Arroyito frente a ARCOR

Agregó Boero “si esta semana no hay avance en la negociación de la inflación paritaria, se ajustarán el tema de las medidas de fuerza, llegando muy probable a un paro general.

El Secretario Gremial Guillermo Farnochi comentó “los compañeros nos trasladan constantemente la necesidad de este aumento para poder recuperar el poder adquisitivo del salario, porque la verdad que no alcanza, el costo de vida cada vez está más caro y necesitamos con urgencia este aumento".

“Ellos (los empresarios) quieren desconocer absolutamente la realidad, ellos se manejan en una realidad paralela en la cual creen que nosotros tenemos un salario muy elevado, que le elevamos los costos de elaboración, los costos fijos a ellos".

“Nosotros decimos que el salario es el básico, sin hora extra, porque si uno labura sábado y domingo sin hora extra, sí, cobra un salario superior a lo que es la media, pero eso no es una realidad, no podemos trabajar de lunes a lunes".

“La Cámara Empresarial está bajo lo que dice la órbita del Gobierno Nacional que no puede aumentar uno por mes cuando es una realidad que sabemos que la inflación se cerró en agosto 1,9 y quieren que nosotros cerremos una paritaria del 1%, es imposible hacer eso".