Sin la presencia del bloque de JXC, se realizó la Audiencia Pública en el Concejo Deliberante

Durante la tarde del jueves 18 desde las 19 hs. en la Sala de Deliberaciones del Edificio Municipal, se llevó a cabo una Audiencia Pública para el tratamiento de un articulo de la Tarifaria y luego una Sesión Ordinaria con 8 temas en el orden del día con la particularidad de la ausencia del Bloque de Juntos por el Cambio en la primera parte.

Tal es así, que comenzó la Audiencia Pública con la presencia del bloque oficialista con los concejales Díaz, Oberto, Vasallo, Bazzi y Parmigiani, además el integrante del bloque de Encuentro Vecinal Sileone y la ausencia del bloque opositor mayoritario con los concejales Cortes, Boero y Cravero.

Concejo Deliberante Arroyito Foto: Vía Arroyito

El concejal Encuentro Vecinal Córdoba, Juan José Sileone pidió la palabra y expresó que consideraba nula la Audiencia Publica con el Proyecto de Ordenanza “modificación del art. 112 de la ordenanza Nº 2063/2023 – tarifaria ejercicio 2024″ presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, debido a que el cuerpo podía generar un problema posterior.

El tema en cuestión era que la oposición considera no había presentado y carecía de Primera Lectura dicha Audiencia Publica por no ser publicada de esa manera y el oficialismo considera como primera lectura la presentación del proyecto en la sesión ordinaria anterior.

La Concejal del bloque de Hacemos Unidos por Arroyito Alejandra Díaz y presidente del mismo aludió a que para ellos la Audiencia Pública era correcta y que continuaban con la misma. Tal es así que finalmente se dio curso y fue aprobada.

El bloque de JXC justifico por carta la ausencia a la misma “nuestro Bloque Juntos por el Cambio NO participará de la Audiencia Pública porque NO se cumplieron los requisitos necesarios para que se lleve a cabo lo mismo. Nuestra Carta Orgánica Municipal en el Art. 80 dictamina la primera y doble lectura. No habiéndose cumplido la primer lectura”.

Concejo Deliberante Arroyito Foto: Juntos por el cambio

Posteriormente los concejales del Juntos por el Cambio ingresaron y participaron de la Sesión Ordinaria con el orden del día. Sería la primera vez que un bloque del concejales no participa íntegramente de una Audiencia Publica.

Se trataron 8 proyectos:

· Actas de Sesiones Nº 26, 27 y 28 del año 2023 correspondientes a la actual conformación del Concejo Deliberante. Presentadas por Secretaria del Concejo, con Despacho que fue aprobado por unanimidad.

· Actas de Sesiones Nº 01 y 02 del año 2024. Presentadas por Secretaría del Concejo con pase a comisión.

· Proyecto de Ordenanza: “ADHESIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ARROYITO A LA LEY NACIONAL NRO. 24449 LEY DE TRÁNSITO Y Nº 26363 CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.” Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con Despacho que fue aprobado por unanimidad.

· Proyecto de Ordenanza: “ADHESIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ARROYITO A LA LEY PROVINCIAL Nº 8892 Y SU MODIFICATORIA 9998 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS”. Presentado por el Bloque Juntos por el Cambio, con Despacho que fue aprobado por unanimidad.

· Proyecto de Ordenanza: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A SUSCRIBIR EL CONVENIO DE ADHESIÓN PROVINCIA – MUNICIPIO AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal con su pase a comisión.

Concejo Deliberante Arroyito Foto: Vía Arroyito

· Proyecto de Ordenanza: “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2024 PARA LA PROVISIÓN DE DIEZ MIL METROS CUADRADOS (10.000 M2) DE ADOQUINES DE HORMIGÓN PARA LA AV. COSTANERA JUAN DOMINGO PERÓN.” Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal con su pase a comisión por unanimidad.

· Proyecto de Ordenanza: “REGULACIÓN TENENCIA DE PERROS PELIGROSOS.” Presentado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba con su pase a comisión por unanimidad.

· Proyecto de Ordenanza: “APROBAR EL LISTADO DE NOMBRES PARA DESIGNAR CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE ARROYITO”. Presentado por el Intendente Municipal y el Bloque Hacemos Unidos por Córdoba con su pase a comisión por unanimidad.