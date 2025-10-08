Santino Barbi en el arco de la Selección Argentina juega con Nigeria en octavos de final

El arquero de El Tío una vez más tuvo una sobria actuación para que la Selección Argentina logre el pasar a la definición del certamen mundialista con puntaje ideal. La Selección Argentina Sub-20 le ganó 1-0 a Italia.

Los de Diego Placente se quedaron con el Grupo D por el gol de Dylan Gorosito. Ahora el conjunto nacional saltará nuevamente al campo de juego el miércoles 8 de octubre a las 16:30, hora de nuestro país.

El escenario para este crucial encuentro de eliminación directa será el histórico Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago de Chile. Se confirmó que Argentina tendrá que jugar frente a Nigeria, que terminó tercera en el Grupo F.

Santino Barbi Seleccion Argentina Sub 20

El ganador de este partido avanzará a cuartos de final, donde el sábado a las 20 se medirá, también en Santiago, ante el ganador del partido entre Chile y México.

Barbi jugó los 3 partidos del Equipo Argentino en la copa y tuvo buenas intervenciones que sostuvieron el resultado sobre todo en los dos primeros encuentros. El guardameta de Talleres de Córdoba ha formado parte del proceso de selección en los 2 años lo que incluye el buen papel que Argentina hizo en el Sudamericano donde por ejemplo goleó a Brasil 6-0.