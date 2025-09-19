San Isidro arrancó la pretemporada pensando en la Liga Argentina 2025/2026

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

San Isidro estará en la Conferencia Norte, totalizando 17 equipos en ese grupo. Serán 32 partidos, 16 de visitante y 16 en el “Nido”. San Isidro inició su pretemporada con casi todo el plantel y ya con los amistosos ante Atenas, Súper 6 de la provincia en agenda aguardando la llegada del americano Chris Hooper.

La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34, 17 por Conferencia, siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras de Mendoza, además de los ascendidos desde La Liga Federal, Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Gálvez.

San Isidro San Francisco Pretemporada

El calendario también marca reencuentros con rivales ya conocidos como Sportivo Suardi, Colón de Santa Fe y Barrio Parque de Córdoba. Otras de las novedades rivales es la participación de Jujuy Básquet y Estudiantes de Tucumán.

Será su temporada número 20 en la llamada Liga Argentina y antes denominado Torneo Nacional de Ascenso (TNA). El rojo, con Sebastián Porta arrancó la preparación con más de 45 días por delante para el debut oficial de la competencia. El plantel ya está totalmente confeccionado, una gran base del que llegó a la finalísima por el ascenso y que fue Campeón del Apertura. Tres bajas y dos altas. Bruno, Álvarez y Sanz no continúan, Hooper y Ortíz los que llegan para reforzar.

San Isidro San Francisco Pretemporada

A lo largo de la pretemporada el “Santo” tendrá amistosos; dos con Atenas de Córdoba con la Copa Nobis en juego, uno en la capital provincial y la revancha en San Francisco. Además, será parte del Súper 6 de la provincia ante rivales de la misma categoría ya que no participarán los de Liga Nacional.

Por ese torneo de preparación recibiría a Bochas de Colonia Caroya el lunes 6 de octubre y visitaría a Sportivo Suardi el viernes 10. En los primeros 10 días de trabajos no estará Christopher Hooper, quien arribaría a la capital del Departamento San Justo el 21 de septiembre proveniente de Nueva York.

El formato de la Liga Argentina contempla la fase regular que culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de primero al cuarto puesto esperarán la Reclasificación del quinto al décimo segundo lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzaran entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.