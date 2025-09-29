San Francisco: Un hombre fue detenido por la FPA porque proveía drogas a una banda de Arroyito

Días atrás, integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un operativo que culminó con la detención de un sujeto y el secuestro de estupefacientes en la ciudad de San Francisco.

En este procedimiento quedó detenido un hombre de 33 años, tras allanar una vivienda ubicada en calle Tomasa Sosa al 1500 de barrio San Cayetano. Se incautaron varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa.

FPA en San Francisco

El detenido sería el encargado de trasladar y proveer la sustancia para que una banda se encargara de su comercialización y la detención se encuentra vinculada a un operativo realizado el 4 de septiembre, que permitió desarticular una banda de amigos en la ciudad de Arroyito.

En aquel procedimiento, la FPA aprehendió a cuatro personas y llevó a cabo cinco allanamientos en distintos barrios de la ciudad, logrando el secuestro de 248 dosis de cocaína, 50 de marihuana, dinero, vehículos y otros elementos de interés.

Interviene en la causa la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que dispuso el traslado del detenido a sede judicial y recaratuló la investigación como “comercialización de estupefacientes agravada por integrar una organización”.