Referentes en Arroyito de los candidatos a la Presidencia se preparan para el domingo 22 de octubre

Durante la semana, Vía Arroyito se comunicó con algunos referentes en la ciudad de Arroyito, de los candidatos a la presidencia de nuestro país que durante la jornada del domingo 22 de octubre festejarán o no, el triunfo del partido al cual representan.

En nuestra ciudad, Emiliano Costanzo sigue y representa a Juan Schiaretti, Oscar Ludueña lo hace con Sergio Massa, Miguel Olocco está ligado a Patricia Bullrich, un grupo de autoconvocados hace lo propio con Javier Milei y no hemos tenido un referente de Myriam Bregman.

Respecto a Costanzo y respecto a la visión de Schiaretti en Arroyito nos comentaba “la base de nuestra plataforma y la de Juan Schiaretti candidato a Presidente es poner en agenda discusiones referentes al Federalismo y a la forma en la que se reparten los recursos del Estado Nacional, dónde Capital Federal y el conurbano bonaerense son altamente beneficiados en detrimento del resto de las provincias”.

Emiliano Costanzo referente Juan Schiaretti en Arroyito Foto: Facebook personal

Además agregaba “en ese marco, sabemos que va a ser una elección muy difícil porque ponemos en evidencia los privilegios que tiene el AMBA de donde son todos los otros candidatos y donde está concentrado el poder, y en una elección muy reñida, difícil e incierta donde poquitos puntos pueden definir quién entra y quién no al ballotage o si la elección se define en primera vuelta, los medios nacionales buscan instalar que solo hay tres candidatos”.

“Con el debate, muchos argentinos pudieron conocer a Juan Schiaretti, que demostró claridad conceptual además de tener experiencia de gestión gobernando tres veces la segunda provincia más grande del país, terminando la gestión con una aprobación superior al 70%, algo pocas veces visto. De esta forma, confiamos en que los cordobeses y los arroyitenses, que lo conocen al Gringo y lo han visto gobernar, van a apoyarlo con su voto, sabiendo que además de Presidente, Córdoba elige Diputados Nacionales, y en un Congreso tan heterogéneo y plural como el que vamos a tener el año que viene, tener Diputados que defiendan a Córdoba va a ser muy importante”.

Por parte de Sergio Massa, su referente es Oscar Ludueña que le comentaba a Vía Arroyito, “un proceso eleccionario en nuestro pais a 40 años de haber recuperado nuestra democracia con los vaivenes de una sociedad que ve algunas puntualidades que no ha podido dar soluciones la democracia, no ha podido atender algunas necesidades colectivas, la situación económica está resentida en Argentina”.

“Unión por la Patria es la conjunción de los sectores progresistas en la Argentina, vemos con buenos ojos la participación de los gremios y su compromiso, brindando apoyo a Sergio Massa, eso es muy positivo. Con Cristina de Kirchner se logró llegar a un 51% de la participación de los trabajadores en la riqueza de la Argentina, se fue deteriorando, ni hablar de Mauricio Macri, el desprecio de los sectores populares en todo aspecto, la represión y la persecución de su gobierno, fue nefasto lo de Macri”.

Oscar Ludueña referente Sergio Massa en Arroyito Foto: Facebook personal

“La puja por los recursos de nuestro pais es historica, el sector agroindustrial se cree dueño de los dólares de la Argentina, el agroexportador se considera dueño de los dólares de la Argentina, y el estado que necesita de dólares para sostener los sectores sociales, esa puja es permanente y las elecciones son muy importantes porque le dan el valor legítimo y legal al poder político, y con el aval del voto puede avanzar en pos de la sociedad”.

“Estamos convencidos que vamos a ir a ballotage, Unión por la Patria va a estar presente en al ballotage, y va a estar compitiendo por gobernar nuestro compitiendo con sectores claramente diferentes. Hemos tenido en Arroyito muy buena participación que no se había dado en otras oportunidades, participación de la militancia atenta a dialogar con los vecinos. Creemos que vamos a mejorar aquí, en la PASO Massa sacó 900 votos y creemos que lo vamos a duplicar”.

Respecto de Patricia Bullrich, quien está ligado y es su referente en Arroyito es Miguel Olocco de la UCR que le comentaba a Vía Arroyito: “de mi percepción de la próxima elección a Presidente y como saben que estamos trabajando para Bullrich Presidente, tenemos confianza en que vamos a entrar en la segunda vuelta, porque estamos sintiendo, que la gente ya hizo ,su voto bronca en las PASO y hoy creemos que somos el único equipo de trabajo con proyectos, de la oposición.

“Creemos haber aprendido de los errores y nos sentimos capacitados para llevar adelante este proyecto con Patricia, por su coraje, su entrega y porque tenemos las fuerzas de las cámaras legislativas y de gobernadores, más intendente de todo el país”.

“Y lo de Arroyito es muy particular los grandes referentes, con un gobierno, que se ha expresado de manera pública su apoyo a Schiaretti, es más difícil. Porque se hace fuerte el candidato cordobés y posiblemente, nos reste votos a nosotros, desde JxC de Arroyito, está trabajando a pulmón y hoy por la noche tenemos la visita de las autoridades departamentales en nuestra casa radical. Espero que todo sea en orden y que reine la paz y podamos vivir una fiesta de la democracia, como no me cabe ninguna duda que será así.

Un grupo de autoconvocados serían los referentes en Arroyito de Javier Milei quienes trabajan para capacitar a fiscales, y nos comentaban “como partido trabajamos para superar el resultado de las elecciones de las paso y proyecto a futuro pero ahora solo nos enfocamos en las elecciones del 22. Todos los que arrancamos liderando con distintos grupos hoy estamos unidos”.

Cabe destacar que no proporcionaron sus nombres con vistas a no entorpecer la estrategia que llevan adelante “En este caso somos un grupo de voluntades individuales, sin hacer mención de nombres, ni caras. Definidos como fiscales generales y de mesa, pertenecientes a distintos grupos de la Alianza La Libertad Avanza, encolumnados dentro de las ideas de Libetarias. Que busca un cambio de estrategias administrativas del bien público. En el grupo hay personas que voluntariamente dispondrán de su tiempo para garantizar el normal desarrollo de la actividad electoral”.

Referentes La Libertad Avanza en Arroyito Foto: Prensa La Libertad Avanza

“Respecto al análisis contextual, se observa con optimismo el domingo 22. Si bien en los números previos que se observan, no daría para ganar en primera vuelta, hay un error estadístico, que de darse, puede que vuelque a que pueda definirse el próximo fin de semana”.

“La Argentina y Arroyito como parte tiene una oportunidad inmejorable de dar un mensaje contundente en las urnas, definiendo qué país quiere para los próximos años. La Libertad Avanza será una posibilidad inmejorable de dar una batalla contra la corrupción y el asalto indiscriminado del patrimonio de todos los argentinos.

Volvemos a destacar que no hemos dado con referentes del Frente de Izquierda que encabeza Myriam Bregman.

El domingo 22 quizás los argentinos tengamos nuevo presidente o tal vez se pueda definir en una segunda vuelta.