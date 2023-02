Por hechos de vandalismo, Seguridad Ciudadana y Policía de Arroyito intensifican el patrullaje en un sector

Debido a varios llamados de vecinos del sector centro oeste de la ciudad, los móviles de la Policía de la Provincia y de Seguridad Ciudadana acudieron al pedido de los mismos para intensificar el patrullaje debido a varios casos de vandalismo.

Marcos Ruiz le comentaba a Canal 3: “acudimos ante el llamado de vecinos del sector de la Plaza Eva Perón, en cercanías de Sarmiento al 1800 donde anoche y la noche anterior varios jóvenes habían arrojado piedras sobre casas, habían roto vidrios, le habían dañado un vidrio y desde Seguridad como dice el intendente que cuando hay reclamo nosotros tenemos que estar”.

Seguridad Ciudadana y Policía patrulló un sector de Arroyito por vandalismo Foto: Canal 3 Arroyito

Vía Arroyito le consultó a vecinos del sector que comentaron que han sido varios los hechos donde jóvenes y no tan jóvenes produjeron destrozos en varios domicilios y en algunos vehículos, y otros han comentado que piensan en instalar alguna especie de alarma barrial.

Ruiz agrega “hemos ido anoche y se irá todas las noches a hacer un control de prevención de patrullaje junto con policía. Había una moto que no tenía la documentación en la plaza, no tenía patente, el supuesto dueño de la moto no presentó ninguna documentación, ni licencia de conducir ni siquiera el DNI por lo cual quedó retenida la moto por el Juzgado de Faltas”.

“Hemos tenido un resultado positivo, porque no habíamos visto algún reclamo por los vecinos, de lo que pasó la noche anterior, un grupo de vándalos, han pasado video tirando piedras, Seguridad Ciudadana estuvo hasta las 6 de la mañana patrullando, y lo vamos a seguir haciendo. El número de contacto que está activo es el 446611″.

“Es un caso similar a lo que pasó la semana pasada en el Parque Romero, donde también un grupo de jóvenes rompieron parte de los carritos gastronómicos, uno que tiene venta de helados le hicieron daño, no le robaron, le entraron y le rompieron todo, cortaron la luz para robar el disyuntor, lo que se está viendo es que capaz que no sean tan jóvenes. Armamos un grupo de Whastapp con los propietarios de los carros, para poder llegar más rápido.